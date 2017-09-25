В Укринмаше говорят, что не поставляли оружие Южному Судану

Договор был, а поставок - не было

Начальник отдела инвестиционного анализа украинской государственной компании-спецэкспортёра "Укринмаш" Маргарита Кузнецова заявила, что никаких поставок оружия в Южный Судан не было. Об этом сообщает LIGA.net.

На вопрос, был ли заключен контракт с ОАЭ, о котором пишет Amnesty, она ответить не смогла, но утверждает, что "поставок точно не было".

Позже представитель Укринмаша уточнила, что в 2014 году были заключены два договора – с ОАЭ и с Южным Суданом.

"Но по обоим договорам не было совершено никаких поставок", – сказала Кузнецова.

На вопрос, предполагаются ли условиями этих контрактов или одного из них поставки оружия в Южный Судан, она ответила, что в данный момент на предприятии нет этих контрактов, поэтому она не может сказать, что было предусмотрено их условиями.

Ранее сообщалось, что в своем новом отчете Amnesty International утверждает, что украинская государственная компания Укринмаш якобы причастна к поставкам оружия в Южный Судан, что противоречит договору о торговле оружием.

На своей странице в Facebook Amnesty пишет, что в новом отчете приводятся "доказательства причастности Украины к незаконным поставкам оружия в Южный Судан, где ее используют для убийств тысяч мирных жителей".

"Участие украинской государственной компании в поставках оружия в Южный Судан противоречит Договору о торговле оружием, который подписала Украина", - говорится в сообщении.

В частности, в организации отмечают, что в 2014 году Укринмаш подписал контракт с ОАЭ на поставку тысяч пулеметов, минометов, РПГ и миллионов боеприпасов в Южный Судан.

Справка

Государственная внешнеторговая и инвестиционная фирма "Укринмаш" - украинская государственная компания-спецэкспортёр, которая осуществляет торговлю продукцией машиностроительных предприятий, предприятий военно-промышленного комплекса Украины и имуществом вооружённых сил Украины на внешнем и внутреннем рынках.