Николь Князева получила первенство по силовому подъему переворотом на перекладине в своей возрастной категории

Во Львове семилетняя Николь Князева установила новый мировой воркаут-рекорд – выполнила силовой подъем переворотом на турнике 80 раз. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Николь Князева / Фото: city-adm.lviv.ua

"В рамках Steel Workout Show (...) 7-летняя Николь Князева установила новый мировой рекорд. Девочка получила первенство по силовому подъему переворотом на перекладине в своей возрастной категории, преодолев отметку в 80 раз. А это более чем в 2 раза больше, чем предыдущий максимальный результат", - сказано в сообщении.

Steel Workout Show – это тур по городам Украины, который кроме Львова в этом году охватил также Днипро, Харьков, Киев и Одессу. Цель его – популяризировать здоровый образ жизни, демонстрируя наглядный пример "уличных" спортсменов с мировыми именами.

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Как подчеркивают организаторы, Львов был первым городом в рамках тура, где пришлось прекратить регистрацию заблаговременно из-за чрезмерного количества желающих принять участие. В целом заявило о своем желании свыше 200 ребят и девушек.