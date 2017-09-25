АТО: боевики провели три обстрела за день

25 сентября в районе проведения антитеррористической операции активность противника была минимальной. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
По состоянию на 18:00 российско-оккупационные группировки трижды открывали огонь по украинским позициям, применяя в основном гранатометы различных видов.
На донецком направлении оккупанты били из автоматических и противотанковых гранатометов по Авдеевской промзоне. Также под огонь из стрелкового оружия попали наши опорные пункты в районе Майорска.
На приморском направлении наемники применяли гранатометы по укреплениям сил АТО у Новотроицкого.
Во время каждого обстрела украинские военные открывали симметричный огонь по противнику.