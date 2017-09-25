На полное восстановление сети дорог потребуется не менее 10 лет, - Новак

На 5 тысяч километров восстановленных дорог в год понадобилось бы 50 млрд гривен

На полное восстановление сети украинских дорог нужно минимум 10 лет. Об этом заявил и.о. Государственного агентства "Укравтодор" Славомир Новак, передает Экономическая правда.

"В Украине 170 тысяч километров дорог, из которых 50 тысяч километров - дороги государственного значения. Если бы мы планировали восстанавливать только 5 тысяч километров в год, на это бы ушло около 50 млрд гривен в год. Я говорю о дорогах государственного значения", – заявил Новак.

По словам главы Укравтодора, полное восстановление сети Украине потребуется минимум десять лет.