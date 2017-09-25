К тушению пожара привлечены 12 единиц техники и 60 спасателей

В Киевской области загорелось фармацевтическое предприятие, спасатели ликвидируют пожар в производственно-складском здании. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"25 сентября в 18:59 поступило сообщение о пожаре в г. Белая Церковь в одноэтажном отдельно стоящем производственно-складском здании ангарного типа, по предварительной информации, по хранению и упаковке лекарств", – говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, по предварительным данным жертв и пострадавших нет. Отмечается, что к тушению пожара привлечены 12 единиц техники и 60 человек личного состава подразделений ГСЧС.

По состоянию на 20:20 площадь пожара составляла около 5 тыс. метров квадратных. Дополнительно приведены в готовность 5 единиц техники Главного управления ГСЧС в Киеве.

На месте пожара работает оперативная группа Главного управления ГСЧС в Киевской области.

Пресс-служба горсовета Белой Церкви уточняет, что ЧП произошло на предприятии "Биофарма". Соответствующие службы провели исследования о наличии в воздухе вредных веществ. По результатам проверки, вредных веществ не обнаружено.