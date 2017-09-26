АТО: боевики обстреляли из минометов жилые дома в Марьинке

К счастью, никто не пострадал

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили перемирие. В ответ военнослужащие сил АТО 11 раз открывали огонь. Потерь среди наших бойцов нет.

Враг применял крупнокалиберный пулемет на подступах к Авдеевке и Майорску. А под гранатометный огонь противника попали наши опорные пункты у Жованки и шахты Бутовка.

На приморском направлении захватчики из крупнокалиберных пулеметов били по защитникам Водяного и Талаковки. А около 21 часов боевики выпустили 5 мин калибра 82 миллиметра вблизи Лебединского.

Также вечером боевики обстреляли из минометов калибра 82 миллиметра дома жителей Марьинки. К счастью, пострадавших среди местных нет.