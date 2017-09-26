НБУ: Гонтарева не собирается возвращаться на работу

Глава Национального банка Валерия Гонтарева не собирается возвращаться к работе и с 26 сентября продолжит находиться в отпуске за свой счет до утверждения ее отставки. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на пресс-службу НБУ.

С 11 мая по 7 августа включительно Гонтарева находилась в оплачиваемом отпуске, использовав остатки ежегодных отпусков, которые накопились с 2014 года.

В период с 8 августа по 26 сентября Гонтарева продолжала находиться в отпуске за свой счет и за счет отгулов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд обязал ГПУ возобновить следствие в отношении Гонтаревой

В НБУ сообщили, что Гонтарева вынуждена будет находиться в отпуске и в дальнейшем до подачи президентом в парламент представления об ее увольнении и принятия соответствующего решения Верховной Рады.

Напомним, в апреле председатель Нацбанка Гонтарева объявила о своей отставке с 10 мая и подала соответствующее заявление президенту Украины Петру Порошенко. После этого Гонтарева ушла в отпуск.

Согласно Конституции, назначение и увольнение главы НБУ относится к полномочиям парламента по представлению президента.