Госдеп США призывает Россию отменить приговор журналисту Семене

Соединенные Штаты Америки призвали Россию отменить приговор осужденному в Крыму украинскому журналисту Николаю Семене. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

"Этот приговор основан на том, что господин Семена критиковал российскую оккупацию и попытку аннексии Крыма в своих статьях. Мы призываем российские оккупационные власти отменить приговор господину Семене, позволить ему восстановить журналистскую деятельность, прекратить кампанию с целью подавления инакомыслия в Крыму", – говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

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Госдепартамент также повторил свою позицию о том, что "Крым остается неотъемлемой частью Украины, и Соединенные Штаты остаются неизменными в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины".

Напомним, 22 сентября так называемый "железнодорожный суд Симферополя" осудил крымского журналиста Семену к 2,5 годам лишения свободы условно.

Российские власти обвиняют его в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России.

Правозащитные и журналистские организации считают преследование Семены политически мотивированным.