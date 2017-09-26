Украина стала посредником в международной торговле оружием, - СМИ

Страны ЕС используют лазейки в украинском законодательстве для поставов вооружений в Африку

Европейские производители поставляют оружие в страны Африки и Ближнего Востока, используя в качестве посредников оборонные предприятия в Украине. Об этом говорится в расследовании Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), пишет Украинская правда.

"Документы, полученные OCCRP, свидетельствуют, что власть и компании Украины сделали себя ключевым звеном в сети, которая поставляет вооружение советского образца из Европы в Африку и Ближнего Востока. Многие из этих видов оружия происходят из стран, которые являются членами ЕС", - говорится в статье.

Например, по данным проекта, военный транспорт стоимостью в 4,1 млн долларов, был куплен в Польше, которая является членом ЕС и руководствуется строгими правилами экспорта оружия, а затем частями отправлен в Украину. После этого 45 машин со всей партии были переправлены в Восточную Африку через Объединенные Арабские Эмираты.

"Это как" отмывания "грязных денег", проходящих через серию счетов - транспортные средства были" отмыты ", чтобы скрыть их истинное происхождение, маршрут и назначения", - говорится в расследовании.

Журналисты говорят об участии в незаконной торговле оружием частной украинской компании "Техимпекс", которая ремонтирует, модернизирует и реализует военную технику. Вместе с британской компанией S-Profit, она обходит эмбарго ЕС по продаже оружия Судану и Южному Судану.

"В основе экспортной сделки лежит лазейка в законах Украины, которая позволяет удалить источники и назначения оружия, передвигается по миру, из документов", - отмечают в OCCRP.

Ранее сообщалось, что в своем новом отчете Amnesty International утверждает, что украинская государственная компания Укринмаш якобы причастна к поставкам оружия в Южный Судан, что противоречит договору о торговле оружием.

Начальник отдела инвестиционного анализа украинской государственной компании-спецэкспортёра "Укринмаш" Маргарита Кузнецова заявила, что никаких поставок оружия в Южный Судан не было.