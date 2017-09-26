Массовое отравление рыбой во Львове: госпитализированы уже 58 человек

В больницах Львовской области на лечении находятся 58 человек, отравившихся копченой рыбой, купленной на львовском рынке. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"56 человек, из них 6 детей, находящихся на лечении в инфекционном отделении Львовской областной клинической больницы. Еще 2 пострадавших лечатся в инфекционном отделении Пустомытовской ЦРБ", - говорится в сообщении.

Еще 4 человека, в том числе 1 ребенок, отказалась от госпитализации - лечатся амбулаторно. Один человек уже выписан из больницы.

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Состояние всех пациентов - средней тяжести.