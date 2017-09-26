Венгрия обещает помогать Закарпатью несмотря на "образовательные" разногласия

Несмотря на разногласия Будапешта и Киева по новому украинскому закону об образовании Венгрия и в дальнейшем будет поддерживать Закарпатье.

Об этом заявил спикер Национального Собрания Венгрии Ласло Кевер 25 сентября, во время рабочего визита в Закарпатскую область, передает "Радио Свобода".



"Венгрия поддерживает Закарпатье и в сфере охраны здоровья детей, ведь для венгров и украинцев самое важное - чтобы их дети были здоровы и находились в безопасности", - отметил председатель парламента Венгрии на церемонии передачи медицинских препаратов районной детской больнице в Берегово на сумму 70 млн форинтов (около 7 млн ​​гривен).

Кевер побывал и на открытии реконструированного на средства венгерской стороны детского отделения Виноградовской районной больницы. По информации венгерских СМИ, ремонтные работы обошлись зарубежному подрядчику в 3,6 млн гривен.

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При этом Ласло Кевер заявил, что не стоит забывать и о детском образовании венгерского меньшинства в Украине. Он назвал "катастрофическим" новый украинский закон об образовании.

"Мы не дали повода, чтобы украинские политики так обошлись с закарпатскими венграми, потому наше мнение является таким категоричным, и в такой же категоричной форме мы будем высказываться и в будущем", - сказал Кевер.

Напомним, 5 сентября народные депутаты поддержали новый закон об образовании. Закон, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский.

Закон раскритиковали Румыния, Польша, Болгария, Молдова, Россия, а особенно остро – Венгрия.

25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, дав таким образом старт образовательной реформе.