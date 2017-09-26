Боевики отказались охранять базу ОБСЕ в Горловке

Боевики "ДНР" с 24 сентября без предупреждения прекратили охрану передовой патрульной базы СММ ОБСЕ в Горловке. Об этом сообщает украинская сторона СЦКК на странице пресс-центра АТО в Facebook.

"Эти действия носят откровенно провокационный характер и являются грубым нарушением мандата СММ ОБСЕ. Вместе с последними инцидентами, связанными с ограничением свободы передвижения миссии и обстрелами ее из БПЛА на неподконтрольной правительству Украины территории - звенья одной цепи и имеют цель - запугать представителей миссии и препятствовать их эффективной работе на территории ОРДО и ОРЛО", - говорится в сообщении.

Украинская сторона призывает российскую сторону СЦКК принять неотложные меры и способствовать деятельности СММ ОБСЕ на территории ОРДО и ОРЛО.

Напомним, Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе к марту 2018 года намерена увеличить количество наблюдателей до 800 человек.