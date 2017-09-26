Отопительный сезон в Украине может стартовать раньше

По метеорологическим прогнозам 27 сентября в Украине ожидается снижение температуры, поэтому не исключено, что отопительный сезон стартует раньше, чем планировалось.

Об этом вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко заявил в интервью одному из телеканалов, сообщили в пресс-службе вице-премьера.

Он напомнил, что в прошлом году отопительный сезон начался 5 октября и закончился 15 апреля.

По словам Зубко, состояние технической готовности страны к отопительному сезону составляет 97,6%.

"Речь идет о жилом секторе, подготовке паспортов к подключению тепла к домам, детским садам, школам, больницам, а также котельным, которые будут подавать тепло", - сказал вице-премьер.

Зубко отметил сложность отношений между муниципалитетами, НАК "Нафтогаз Украины" и компаниями, производящими тепло.

"Заключение договоров происходит недостаточно активно. Из более 2 тысяч договоров пока подписано около 400. Эту работу необходимо усиливать. Уже вступил в силу закон о рынке газа, где определяются взаимоотношения между субъектами, которые получают газ, и теплоснабжающими компаниями, которые производят тепло, продают, после чего рассчитываются за газ", - отметил Зубко.

Он подчеркнул важность усиления конкурентности рынка.

"Нафтогаз сейчас имеет монопольное положение. От него зависят все субъекты рынка. Важно, чтобы этот рынок развивался в сторону конкурентности. Для этого нужно рассчитаться с долгами перед "Нафтогазом" за прошлые периоды. В этом году принят закон, останавливающий начисление штрафов и пени и позволяющий на 5 лет реструктуризировать долги. Этот процесс также идет медленно, поскольку Нафтогаз неохотно отпускает из своих рук эти процессы. Кроме того, ожидаем принятия постановления о выплате государством предприятиям субсидий живыми средствами, что уменьшит зависимость от Нафтогаза. Но главное - ожидаем прихода на этот рынок компаний, которые будут конкурировать с Нафтогазом не только на рынке для населения, но и для бюджетных организаций и коммерческих предприятий", - рассказал Зубко.

Напомним, 15 сентября премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина накопила достаточное количество энергоресурсов для прохождения отопительного периода 2017-2018 годов.