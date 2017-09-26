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Украина и нелегальное оружие: история отношений

Переговоры о поставках оружия в Южный Судан велись во времена Януковича, - Геращенко

Переговоры о поставках оружия в Южный Судан велись во времена Януковича, - Геращенко
Антон Геращенко / Фото: Александр Чекменев

Депутат утверждает, что информация Amnesty International не соответствует действительности

26.09.17 51
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Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Антон Геращенко заявляет, что переговоры о поставках оружия в Южный Судан велись во времена президентства Виктора Януковича.

Об этом он заявил в эфире "5 канала".

"Эта информация в отчете Amnesty International не соответствует действительности. Украинская государственная корпорация "Укринмаш", которая имеет право на экспорт оружия, сделала соответствующее заявление и, кроме того, опубликовала свой официальный ответ на английском, предоставленный месяц назад Amnesty International. Они еще месяц назад спрашивали, был ли такой контракт действительно, и "Укринмаш" ответила, что были переговоры в 2012-2013 годах, но контракт так и не был реализован. Переговоры велись во времена власти Януковича. По моему мнению, Amnesty International поступила очень нечестно, у них был официальный ответ от украинской государственной компании, где были приведены все факты", - заявил он.

"Министерство иностранных дел, Соединенные Штаты, наши европейские партнеры, они получили по дипломатическим каналам официальную информацию по этому поводу. Этот инцидент будет исчерпан, но доверие к Amnesty International будет подорвано", - убежден народный депутат.

Напомним, 25 сентября международная правозащитная организация Amnesty International в Украине заявила о якобы причастности Украины к незаконным поставкам оружия в Южный Судан.

Как утверждают правозащитники, в 2014 году "Укринмаш" подписал контракт с ОАЭ на поставку тысяч пулеметов, минометов, РПГ и миллионов боеприпасов в Южный Судан.

В свою очередь государственная фирма "Укринмаш" опровергла утверждение международной правозащитной организации Amnesty International о якобы поставках Украиной оружия в Южный Судан.

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