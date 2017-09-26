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Главная » Страна » Размещение миротворцев на Донбассе по схеме Кремля еще больше разделит Украину, - Волкер
Введение миротворцев ООН на Донбасс

Размещение миротворцев на Донбассе по схеме Кремля еще больше разделит Украину, - Волкер

Размещение миротворцев на Донбассе по схеме Кремля еще больше разделит Украину, - Волкер
Курт Волкер / Фото: flickr.com-cwa.events

Россия согласна на миротворцев только на линии разграничения

26.09.17 45
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Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявляет, что размещение миротворцев ООН так, как предлагает Россия - только на линии разграничения на Донбассе, еще больше разделит Украину.

Об этом он заявил в интервью "Голосу Америки".

"Я считаю, что основополагающие цели политики США являются четкими, как и цели Украины, и заключаются они в восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины, а также в обеспечении безопасности всех граждан", - сказал Волкер.

Он назвал неприемлемым предложение РФ по размещению миротворческой миссии ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Когда мы говорим о присутствии миротворцев - то, что предложила Россия в ООН, является очень узкой концепцией и касается только присутствия на линии прекращения огня - это на самом деле еще больше разделит страну, это неприемлемо для кого-либо. Так территорию не восстановить", - добавил Волкер.

С другой стороны, как отметил Волкер, если удастся расширить концепцию по миротворческим силам с тем, чтобы они размещались на всей временно оккупированной территории Донбасса, предусмотреть неприменение тяжелого вооружения и установить контроль над украинско-российской границей со стороны Украины, то это станет многообещающей инициативой.

"Я исхожу из того, что Россия ничего бы не предлагала, если бы не была готова к переговорам по этому поводу. Они три года по этому вопросу ничего не делали. Ранее они не предлагали ввести миротворческую миссию. Только пару недель назад они говорили, что никоим образом не хотели бы видеть там ООН. Поэтому тот факт, что они открыли этот разговор, по-моему, означает, что они готовы это обсуждать", - сказал Волкер.

Напомним, по словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, Украина предложит проект резолюции Совета безопасности ООН по миротворческой миссии на Донбассе, когда согласует позицию с иностранными партнёрами.

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