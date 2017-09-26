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Гриневич рассказала о мифах, сложившихся вокруг закона "Об образовании"

Гриневич рассказала о мифах, сложившихся вокруг закона "Об образовании"
Лилия Гриневич / Фото: УНИАН

Министр образования разочарована ультиматумом Венгрии

26.09.17 91
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Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич разочарована намерением правительства Венгрии блокировать дальнейшее сближение Украины и ЕС в связи с подписанием президентом Петром Порошенко закона об образовании. Об этом Гриневич сказала в эфире 112 Украина во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область, передает Укринформ.

"Меня это очень разочаровывает, поскольку странно, что наши венгерские партнеры не могут быть заинтересованы, чтобы украинские граждане, в частности венгерского происхождения, также имели европейские перспективы", – подчеркнула министр.

Гриневич сказала, что рассчитывает на открытость руководства соседних стран при обсуждении языковой статьи закона об образовании, добавив, что необходимо большее понимание вместо таких ультиматумов.

"Мы будем вести консультации с нашими партнерами, будем доказывать, как будет вводиться закон, показывать учебные планы, с которыми мы хотим идти в эти школы, оказывать поддержку изучению украинского языка, повышению квалификации учителей этих школ нацменьшинств. Поэтому, мне кажется, нам нужно больше понимания вместо таких ультиматумов, мы были бы благодарны за открытость руководства Венгрии услышать нас, наши аргументы и те планы, которые мы хотим реализовать для наших маленьких украинцев, которые учатся в школах на языках нацменьшинств", – сказала Гриневич.

Она отметила, что вокруг закона "Об образовании" сложилось много мифов, которые не соответствуют действительности. В частности, о том, что школы с преподаванием на языках нацменьшинств будут закрывать, как это недавно было заявлено парламентом Венгрии.

Министр образования и науки подчеркнула, что Украина не собирается закрывать школы с языком преподавания нацменьшинств. Напротив, закон об образовании расширяет права и возможности детей представителей национальных меньшинств, в частности, относительно дальнейшего обучения и возможностей относительно работы на государственной службе. В то же время сохранится преподавание и на венгерском языке.

"Мы сохраняем все эти школы, мы только расширяем возможности обучения на украинском языке в этих школах, поскольку мы фиксируем сегодня нарушение прав детей венгерского происхождения, которые получают полное общее среднее образование в Украине и не владеют украинским языком. Это означает, что они не имеют доступа к высшему образованию, это значит, что они не могут занимать в будущем государственные должности, должности в органах местного самоуправления. Нам необходимо расширить их образовательные права. Мы при этом сохраним часть преподавания на венгерском языке. Дети будут учить венгерский язык, но они смогут интегрироваться полноценно в украинское общество, зная, владея украинским языком также на хорошем уровне", – сказала Гриневич.

Она напомнила, что возникновение таких мифов тем более досадно, что МИД Украины и Минобразования провели встречу с представителями 11 стран, на которой объяснили, каким образом будет влиять новый закон на школы с преподаванием на языках нацменьшинств.

Напомним, 26 сентября министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто назвал подписание Президентом Петром Порошенко закона об образовании "позорным" и заявил о намерении его страны блокировать евроинтеграционные устремления Украины.

Порошенко вечером 25 сентября подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой 5 сентября.

Предостережение против языковой статьи данного закона его выразили Румыния, Болгария, РФ и Молдова. В законе об образовании предусмотрено, что дети нацменьшинств в Украине будут продолжать изучать родной язык, а со средней школы будут начинать учиться на государственном языке. Если язык нацменьшинства относится к языкам Европейского Союза, возможно преподавание также на нем одной или нескольких дисциплин.

Украина направила на экспертизу в Совет Европы языковую статью закона об образовании.

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