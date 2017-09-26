За это время преступник завладел четырьмя автоматами Калашникова и четырьмя пистолетами Макарова

Все убийства инкассаторов в Харькове, произошедшие за последние 11 лет, связаны между собой. Оо этом сообщил новый начальник ГУ Нацполиции Харьковской области генерал Олег Бех, передает Укринформ.

"Сегодня я уже изучил материалы этого дела. Одиннадцать лет и 17 погибших – все эти преступления связаны между собой. За это время преступник завладел четырьмя автоматами Калашникова и четырьмя пистолетами Макарова. Именно такое оружие использовалось при совершении этих преступлений", – отметил Бех.

По его словам, на сегодня имеются – "достоверные или нет" – приметы убийцы: "Его ДНК совпало по ряду преступлений, это одно и то же лицо".

"Следствие продолжает свою работу. Я беру это под личный контроль", – добавил Бех.

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С 2001 года в Харькове произошло семь нападений на инкассаторские автомобили, в том числе, с деньгами или ценными бумагами Правэксбанка, Ощадбанка (несколько раз), банка "Аваль", ломбарда, наконец, в 2015 году, "Укрпочты", где похищено сразу 2 млн грн. Никто не задержан.