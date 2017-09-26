С начала агрессии Российской Федерации страны-гаранты Будапештского меморандума недостаточно сделали для Украины. Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер, передает Голос Америки.

"Все стороны, конечно, ответственны за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в обмен на то, что она отдала свое ядерное оружие, но страна-нарушитель – это Россия. Да, я согласен с вами – США, Франция и Великобритания должны были сделать больше. Нужно было действовать немедленно – это важно для Украины и для принципа нераспространения ядерного оружия. К сожалению, когда Россия вторглась, мы недостаточно сделали и не обратились к этому соглашению", – отметил Волкер.

Он добавил, что его цель – помочь восстановить территориальную целостность Украины.

"Мы там, где мы есть, и должны теперь двигаться вперед. Моя цель, изложенная госсекретарем Тиллерсоном и министром Маттисом, помочь восстановить территориальную целостность Украины. Если мы это сделаем – это будет шаг в направлении к выполнению Будапештских договоренностей", – отметил спецпредставитель.

Напомним, в 1994 году Украина отказалась от третьего по величине арсенала ядерного оружия в мире.

Украина, США, Россия и Великобритания заключили Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум). Он содержит пункты, которые предоставляют Украине гарантии ее суверенитета и безопасности. Согласно Меморандуму, США, РФ и Великобритания обязались, в частности, уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины; воздерживаться от угрозы силой, ее применения против территориальной целостности и политической независимости Украины.