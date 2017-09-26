В Киеве на 10 дней ограничат движение транспорта по улице Хмельницкого

По двум полосам улицы Богдана Хмельницкого в Киеве частично ограничат движение с 27 сентября до 6 октября. Об этом сообщает пресс-служба Киевавтодора.

В указанный период дорожники будут проводить работу по устройству наземного пешеходного перехода.

Ранее сообщалось, что в Киеве в связи с продолжением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на Железнодорожном шоссе (на участке от улицы Михаила Бойчука до Надднепрянского шоссе) будет закрыто движение транспорта каждую ночь до 8 октября с 22:00 до 6:00.