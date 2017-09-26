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Фото В Киевоблсовете произошла кровавая драка

<span class="label red">Фото</span> В Киевоблсовете произошла кровавая драка
В Киевоблсовете произошла драка / Фото: Олег Кищук

Депутат от БПП нокаутировал коллегу от "Батькивщины"

26.09.17 96
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Депутата Киевоблсовета от "Батькивщины" Владислава Хахулина госпитализировали в результате драки во время заседания.

Об этом сообщили депутаты облсовета, передает "Украинская правда".

"Только что, во время проведения сессии Киевского областного совета, произошло нападение депутатов от БПП на депутата от БЮТ Владислава Хахулина. Он сейчас без сознания", - сказал депутат от "Батькивщины" Олег Кищук.

Он сообщил, что потасовка возникла, когда председатель облсовета после долгого обсуждения ставила на голосование повестку дня.

"Несколько депутатов от БПП выскочили и стали блокировать трибуну. Депутат от БПП Виталий Карлюк подошел к председателю совета, в грубой форме вырвал микрофон, к нему вышел депутат Хахулин и попросил не трогать голову. Однако Карлюк на это его просто избил. Хахулин потерял сознание. По данным медиков, у него сломана челюсть, сотрясение мозга, выбиты зубы", - сказал Кищук.

Он добавил, что депутата без сознания снесли в медпункт, откуда его забрала "скорая".

"Заседание не продолжилось. Оно просто закрылось. Там был такой крик-гам, губернатор обвинял всех и во всем. Поэтому просто закрыли", - сказал Кищук.

Он добавил, что "Батькивщина" будет обращаться к правоохранителям с требованием привлечь к ответственности и депутата, который избил коллегу, и губернатора, "поскольку он должен отвечать за свою фракцию".

Как уточнил председатель регламентной комиссии Роман Тытыкало, возмущение депутатов от БПП вызвало то, что председатель облсовета не поставила на голосование их проект решения.

"Депутаты от БПП инициировали рассмотрение на внеочередной сессии утверждении регламента облсовета. Но председатель этот вопрос не внесла в повестку дня и поставила на голосование повестку дня без включения этого вопроса. Это вызвало возмущение некоторых депутатов от БПП. Карлюк пошел в президиум, вырвал микрофон на столе Анны Стариковой (председатель облсовета – ред.), в этот момент кто-то бросился защищать госпожу Анну, депутат стал делать Карлюку замечание, а тот его правым хуком ударил в левую часть черепа. Тот упал. Предварительный диагноз: сломанная челюсть, сотрясение мозга", - сказал Тытыкало.

Он добавил, что к Киевоблсовету вызвали "скорую" и полицию. В столкновении пострадал только один депутат. Регламентная комиссия также будет готовить обращение в полицию с целью привлечения к ответственности депутата Карлюка.

Фото: Олег Кищук 

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