Суд арестовал счета украинской "дочки" мирового трейдера Trafigura

Печерский районный суд Киева арестовал средства на счетах "Трафигура Юкрейн" - дочерней компании одного из крупнейших мировых трейдеров энергоресурсов Trafigura - в Государственной казначейской службе Украины и Альфа-Банке в рамках досудебного расследования Генпрокуратуры по факту хищения бюджетных средств должностными лицами госпредприятия "Укрспирт" при закупках природного газа.

Об этом говорится в определениях суда от 19 сентября 2017 года, которые опубликованы в Едином государственном реестре судебных решений, передает УНИАН.

Кроме счетов "Трафигура Юкрейн", суд также арестовал счета около 20 компаний, в том числе "Скела Терциум", "Смарт Энерджи", "Крафт Энерджи". Согласно документам, арест наложен по ходатайству следователей Генеральной прокуратуры в рамках расследования по факту хищения бюджетных средств должностными лицами "Укрспирта" при закупках природного газа.

"Из материалов уголовного производства следует, что в период 2016-2017 годов по настоящее время по предварительному сговору должностные лица ГП "Укрспирт", "Скела Терциум" и неустановленные следствием лица создали преступную группу... и направили свои противоправные действия на незаконное обогащение путем проведения процедур тендерных закупок природного газа для ГП "Укрспирт", – говорится в определениях суда.

Напомним, в конце мая этого года компания Trafigura открыла свой офис в Киеве. Trafigura начала прямые поставки газа на украинский рынок в конце ноября 2016 года.

Trafigura (Нидерланды) – один из крупнейших трейдеров в мире, который осуществляет поставки нефти, нефтепродуктов, металлов, минеральных удобрений, а также предоставляет услуги по организации грузовых перевозок морским транспортом. Согласно отчету компании за 2016 год, ее чистый доход составил 975 млн долларов, а количество сотрудников – 4,1 тыс. человек. Компания ведет свою деятельность на территории стран Европы, Южно-Восточной Азии, Африки, Северной и Южной Америки.

"Укрспирт" является монополистом на украинском рынке спирта. Демонополизация спиртовой отрасли является одним из требований ключевого кредитора нашей страны - Международного валютного фонда (МВФ).