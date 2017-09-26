Название Tik TU переводится как «только ты». Оно появилось еще тогда, когда в проекте были только Натали Багрий (вокал, флейта) и Роман Божко (бас, клавишные та семплы). Сейчас к группе в роли полноправного участника присоединился саундпродюсер Лесик Оmodada (ударные). Музыканты активно экспериментируют со стилями: indie-pop, trip-hop, folk, electronic и работают над уникальностью каждой песни.

В прошлом году Tik Tu выпустили долгожданный альбом Shuma, что в переводе означает «шум». Это не просто слово — альбом получил такое название благодаря большому количеству электронных звуков в каждом треке. Сами музыканты свою работу называют экспериментальным сочетанием их совместной «шума», лишенного стилистических ограничений. Альбом интересен не только благодаря разнообразным музыкальным жанрам. В нем гармонично сосуществуют песни на украинском, английском и литовском языках.

28 сентября на крыше Bel étage будет возможность ближе познакомиться с творчеством группы Tik Tu. Симбиоз электроники и фолка на вечерней сцене не оставит никого равнодушным!

Tik Tu на крыше

Четверг, 28 сентября

Адрес: крыша Bel étage (ул.Шота Руставели 16А)

Начало: 20:00

Билеты: от 150-250 грн https://marcoconcert.com/events/electronic/tik-tu/

Событие в Facebook: https://www.facebook.com/events/1967906490148147