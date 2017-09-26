Програма Фестиваля состоит из 67 арт-проектов, которые кураторки фестиваля Лизавета Герман, Мария Ланько и Катерина Филюк отобрали на конкурсной основе с работами, созвучными с темой Фестиваля.

Работая над проектом, кураторки предложили молодым художникам поразмыслить над категориями перемен, которые больше всего характеризуют современнисть – размытие топографических границ, зыбкость национальных государств, непостоянство идентичностей, исчезновение границ между частным и публичным. По мнению кураторок, произошли изменения и в понимании категорий времени и истории, а концептуальные границы понимания прошлого, настоящего и будущего являются взаимозаменяемыми.

Лизавета Герман, Мария Ланько и Катерина Филюк предложили художникам поразмыслить о модели альтернативного настоящего и выразить в собственных практиках тему «Сегодня, так и не наступило»:

«Занятно, что художники очень по-разному отреагировали на предложенную тему, а, следовательно, и их проекты можно легко ранжировать от достаточно личных и почти интимных размышлений относительно определенной ситуации или проблемы, к довольно абстрагированных общих конструктов. Для нас важно было включить художественные практики, которые демонстрировали или хотя бы намекали на альтернативные сценарии переживания момента неуверенности, в котором мы все очевидно находимся. Это другой взгляд на ситуацию, отличный от более практических вариантов работы с реальностью, такие как политика или социология, но и отличный от философии как абсолютно теоретической практики мышления. Поэтому искусство здесь является другой оптикой и определенной вероятностью решить этот вопрос иначе».

Евгений Нищук, Министр культуры Украины:

«Современные культурные проекты несут в себе глубокие месседжи для общества, воплощая свободный дух, смелые поиски и креативные интерпретации, привносят в культуру свежее дыхание. Наблюдая за современным искусством в Европе, его тенденциями, я могу уверенно сказать - Украина абсолютно в тренде. Именно поэтому для нас принципиально поддержать развитие современного актуального искусства современной Украины, которое было бы интегрировано в мышление мировое, европейское».

Олеся Островская, генеральный директор «Мыстецкий арсенал»:

Весомый проект современного искусства, особенно, направленный на поддержку молодых художников, который объединяет усилия трех ключевых игроков - Министерства культуры Украины, Мыстецкого арсенала и Национального художественного музея Украины в государственном секторе культуры - это то, о чем так мечталось еще десять лет назад. Это шаг, который показывает, что современная культура имеет такой же вес, что и исторические образцы. Фактически, молодежное биеннале указывает на разворот культурной политики в Украине. Это не значит, что все очень радужно и все изменения исключительно положительные, но это точно демонстрирует направление мысли - от чисто инерционного финансирования еще советских образцов и институтов к попыткам стимулировать появление нового».

Юлия Литвинец, генеральный директор Национального художественного музея Украины:

«Для НХМУ это важный акт институционной поддержки современного искусства. Музей открыт для разных художественных практик, а молодое искусство является наиболее чувствительным к общественным изменениям, к актуальным тенденциям. Участие в организации Фестиваля особенно важна в контексте заявленной НХМУ работы по созданию государственного Музея современного искусства, где должны быть представлены не только новейшее искусство, но и новые подходы к его осмыслению и репрезентации, в частности формирование кураторской платформы».

Большинство проектов Фестиваля представлены в Мыстецком арсенале, а некоторые работы реализованы в публичном пространстве города и на площадках организаторов.

Фестиваль продлится с 28 сентября по 29 октября 2017.

Основателем фестиваля молодых украинских художников является Министерство культуры Украины. В 2017 году его организаторами определены Национальный культурно-художественный и музейный комплекс «Мыстецкий арсенал» и Национальный художественный музей Украины. Фестиваль будет проходить в формате биеннале каждые два года на базе различных украинских институтов культуры.

Подробная информация по ссылке https://artarsenal.in.ua/uk/5140-2/2017-fmh/pro-proekt

Стоимость билетов Мыстецкого арсенала:

Полный билет – 60 грн.

Льготный билет – 30 грн.

Семейный билет – 130 грн.

Право на льготный билет имеют пенсионеры, школьники, студенты (при наличии студенческого).

Семейный билет рассчитан на двоих взрослых и одного-четырех детей возрастом до 12 лет.