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Главная » Страна » Реакция Венгрии на закон об образовании – отвлечение внимания от собственных проблем с ЕС, – Елисеев

Реакция Венгрии на закон об образовании – отвлечение внимания от собственных проблем с ЕС, – Елисеев

Реакция Венгрии на закон об образовании – отвлечение внимания от собственных проблем с ЕС, – Елисеев
Константин Елисеев / Фото: Пресс-служба администрации президента

Украине нужно действовать спокойно и взвешенно, но при этом не поступаться национальными интересами

26.09.17 43
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Реакция Венгрии на принятый закон Украины об образовании связана с выборами в этой стране, а также попыткой отвлечь внимание от собственных проблем с ЕС. Об этом заявил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев, передает Радио Свобода.

"Эти все истерические заявления венгерской стороны связаны прежде всего с парламентскими выборами в Венгрии, которые состоятся в следующем году, а также с тем, что Венгрия хочет отвлечь внимание от нынешних проблем в отношениях с ЕС, в частности в контексте миграционных вопросов", – сказал Елисеев.

Он считает, что Украине нужно действовать спокойно и взвешенно, но при этом не поступаться национальными интересами.

"Мы должны продемонстрировать, что мы большая европейская нация, у нас есть свои национальные интересы и у нас есть свой хребет. И нас на этом пути не сломать", – заявил Константин Елисеев.

По его словам, в вопросе закона об образовании нужен диалог, но венгерская сторона вместо того, чтобы урегулировать проблему в двустороннем формате, "решили идти на более широкий формат".

"Мы готовы к двусторонним консультациям, привлечь экспертов, чтобы доказать, что этот закон соответствует лучшим европейским стандартам и отвечает, как интересам венгерского национального меньшинства, так и интересам украинской стороны", – добавил Елисеев.

Напомним, 26 сентября правительство Венгрии решило блокировать все дальнейшие решения Европейского союза, направленные на сближение ЕС с Украиной.

Такое решение стало ответом официального Будапешта на подписание президентом Порошенко закона "Об образовании".

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