Подозреваемого в растлении детей экс-депутата Сумского облсовета освободили под залог

Извращенцу грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет

В Сумах бывшего депутата Сумского областного совета, которого подозревают в развращении малолетних, освободили под залог в размере 134 тыс. 800 грн.

Соответствующее решение Ковпаковский районный суд Сум вынес 25 сентября, сообщают в пресс-службе прокуратуры Сумской области.

Прокуратура подала апелляционную жалобу на решение суда, сообщила пресс-секретарь областной прокуратуры Наталья Науменко.

"Мы настаиваем на увеличении залога на сумму более полумиллиона гривен, судебное заседание еще не назначено", - отметила Науменко.

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Напомним, 20 сентября на железнодорожном вокзале Мариуполя Донецкой области правоохранители задержали бывшего депутата Сумского облсовета, который полицией Сумской области был объявлен в розыск по подозрению в совершении развратных действий в отношении малолетних детей и в ряде преступлений, направленных на уклонение от уплаты налогов.

По данным СМИ со ссылкой на следствие, 7 июля 42-летний подозреваемый предлагал маленьким детям подойти к его авто и за 100 гривен посмотреть на его обнаженный половой орган. В тот же день извращенец повторил подобные действия. 2

2 сентября Ковпаковский районный суд Сум взял под стражу экс-депутата с возможностью внесения залога в 123 тыс. грн. За развращение малолетних подозреваемому грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.