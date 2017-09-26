Заставить замолчать. Завтра в Крыму объявят приговор Ильми Умерову

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров рассказал Фокусу, как следствие фальсифицировало доказательства, чтобы обвинить его в сепаратизме, и о том, что Украина может сделать для защиты своих граждан в Крыму

Весной 2016 года ФСБ возбудила в отношении Ильми Умерова уголовное дело по ст. 280.1 УК РФ, обвинив в публичных призывах и действиях, направленных на изменение территориальной целостности России. Поначалу следователи пытались убедить зампреда Меджлиса "признать ошибки". Летом 2016 года, когда слова не помогли, россияне прибегли к испытанному ещё в СССР методу: принудительно направили политика на экспертизу в психиатрическую больницу, продержав его там три недели. Это вызвало широчайший резонанс, обеспокоенность судьбой Ильми Умерова выразили США, Европейский союз и украинский парламент.

Летом 2017 года в Симферополе начался суд над политиком. Несмотря на постоянное давление, Умеров не отступил от своей позиции. В очередной раз он высказал её в заключительном слове, зачитанном на судебном заседании 20 сентября: Россия совершила акт агрессии в отношении Украины, оккупировав и аннексировав Крым.

Утром 27 сентября суд объявит приговор Ильми Умерову. Накануне последнего заседания подсудимый заявил, что его устроит только оправдательный приговор, любое другое решение будет оспорено в апелляционной инстанции, а затем в международных судах. Но при этом политик прекрасно понимает, что итог предрешён, причём не судом, а ФСБ.

Завтра ожидается оглашение приговора по вашему делу. Какого наказания для вас требуют российские прокуроры и каким, на ваш взгляд, будет приговор?

— Прокурор попросил 3,5 года условно и три года запрета на публичную деятельность. Я ещё не знаю, что это значит — можно ли в соцсетях что-то заявлять, давать интервью, но ещё и приговора нет. Думаю, его оставят таким же, либо округлят — дадут не 3,5 года условно, а три.

"Если судебные процессы, которые проходят над нами в Крыму, Украина не будет использовать для создания резонанса, можно сказать, что все наши действия здесь бесполезны"

Абсолютно всё, что подготовило следствие и прокуроры, развалилось по ходу судебного разбирательства. Если вкратце, я давал интервью телеканалу ATR на крымскотатарском языке. Следователи сделали некачественный перевод, подогнали его под часть 2 статьи 280.1 УК РФ "Публичные призывы к нарушению территориальной целостности России". Этот перевод почему-то назвали стенограммой и отправили его на экспертизу. Та ещё немного исказила мои высказывания, которые и так были неправильно переведены, и сделала вывод, что такие призывы в моих словах прозвучали.

На самом деле меня судят не за одно интервью, а за позицию в целом, с самого начала дело сфабриковано. Но я и сегодня могу заявить, что не признаю юрисдикцию Российской Федерации в Крыму, не признаю референдум, не признаю присоединение Крыма к России и всё, что происходило потом со ссылкой на него.

Если бы ваше дело не вызвало резонанс, требования прокуратуры могли бы быть жёстче?

— Думаю, да. Статья, которую они мне инкриминируют, предполагает наказание до пяти лет лишения свободы, в ней не предусмотрены никакие штрафы.

Вас явно подсаживают на крючок, ведь запрет на публичную деятельность подразумевает, что если вы его ослушаетесь, вас посадят.

— Всё это ещё предстоит выяснить после вынесения приговора: сколько раз я буду должен отмечаться, какие вольности смогу себе позволить. Но вы совершенно правы, основная цель — заставить меня молчать.

Собираетесь ли вы из-за этого как-то корректировать вашу жизнь?

— Как-то корректировать всё равно придётся, хочу я этого или нет. Но отказываться от своих убеждений я не собираюсь.

Дел, подобных вашему, в Крыму несколько, на днях закончился суд над журналистом Николаем Семеной. Наверное, будут ещё. Что может сделать Украина, чтобы защитить своих граждан на полуострове?

— Здесь, как я предполагаю, два направления. Первое: принять решения по реализации прав коренного крымскотатарского народа в Автономной Республике Крым. Второе: ещё более настойчиво ставить вопрос Крыма на международной арене. Чтобы санкции, которые, на мой взгляд, недостаточно эффективно работают, были усилены, чтобы Россия сама приняла решение отказаться и от Крыма, и от Донбасса и восстановилась территориальная целостность как Украины, так и России. Если судебные процессы, которые проходят над нами в Крыму, Украина не будет использовать для создания резонанса, информационного повода, можно сказать, что все наши действия здесь бесполезны.