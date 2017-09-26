Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Заставить замолчать. Завтра в Крыму объявят приговор Ильми Умерову
Заставить замолчать. Завтра в Крыму объявят приговор Ильми Умерову
Фото: Крым Реалии

Заставить замолчать. Завтра в Крыму объявят приговор Ильми Умерову

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров рассказал Фокусу, как следствие фальсифицировало доказательства, чтобы обвинить его в сепаратизме, и о том, что Украина может сделать для защиты своих граждан в Крыму

Алексей Батурин - 26.09.17 23
100

Весной 2016 года ФСБ возбудила в отношении Ильми Умерова уголовное дело по ст. 280.1 УК РФ, обвинив в публичных призывах и действиях, направленных на изменение территориальной целостности России. Поначалу следователи пытались убедить зампреда Меджлиса "признать ошибки". Летом 2016 года, когда слова не помогли, россияне прибегли к испытанному ещё в СССР методу: принудительно направили политика на экспертизу в психиатрическую больницу, продержав его там три недели. Это вызвало широчайший резонанс, обеспокоенность судьбой Ильми Умерова выразили США, Европейский союз и украинский парламент.

Летом 2017 года в Симферополе начался суд над политиком. Несмотря на постоянное давление, Умеров не отступил от своей позиции. В очередной раз он высказал её в заключительном слове, зачитанном на судебном заседании 20 сентября: Россия совершила акт агрессии в отношении Украины, оккупировав и аннексировав Крым.

Утром 27 сентября суд объявит приговор Ильми Умерову. Накануне последнего заседания подсудимый заявил, что его устроит только оправдательный приговор, любое другое решение будет оспорено в апелляционной инстанции, а затем в международных судах. Но при этом политик прекрасно понимает, что итог предрешён, причём не судом, а ФСБ.

Завтра ожидается оглашение приговора по вашему делу. Какого наказания для вас требуют российские прокуроры и каким, на ваш взгляд, будет приговор?

— Прокурор попросил 3,5 года условно и три года запрета на публичную деятельность. Я ещё не знаю, что это значит — можно ли в соцсетях что-то заявлять, давать интервью, но ещё и приговора нет. Думаю, его оставят таким же, либо округлят — дадут не 3,5 года условно, а три.

"Если судебные процессы, которые проходят над нами в Крыму, Украина не будет использовать для создания резонанса, можно сказать, что все наши действия здесь бесполезны"

Абсолютно всё, что подготовило следствие и прокуроры, развалилось по ходу судебного разбирательства. Если вкратце, я давал интервью телеканалу ATR на крымскотатарском языке. Следователи сделали некачественный перевод, подогнали его под часть 2 статьи 280.1 УК РФ "Публичные призывы к нарушению территориальной целостности России". Этот перевод почему-то назвали стенограммой и отправили его на экспертизу. Та ещё немного исказила мои высказывания, которые и так были неправильно переведены, и сделала вывод, что такие призывы в моих словах прозвучали.

На самом деле меня судят не за одно интервью, а за позицию в целом, с самого начала дело сфабриковано. Но я и сегодня могу заявить, что не признаю юрисдикцию Российской Федерации в Крыму, не признаю референдум, не признаю присоединение Крыма к России и всё, что происходило потом со ссылкой на него.

Если бы ваше дело не вызвало резонанс, требования прокуратуры могли бы быть жёстче?

— Думаю, да. Статья, которую они мне инкриминируют, предполагает наказание до пяти лет лишения свободы, в ней не предусмотрены никакие штрафы.

Вас явно подсаживают на крючок, ведь запрет на публичную деятельность подразумевает, что если вы его ослушаетесь, вас посадят.

— Всё это ещё предстоит выяснить после вынесения приговора: сколько раз я буду должен отмечаться, какие вольности смогу себе позволить. Но вы совершенно правы, основная цель — заставить меня молчать.

Собираетесь ли вы из-за этого как-то корректировать вашу жизнь?

— Как-то корректировать всё равно придётся, хочу я этого или нет. Но отказываться от своих убеждений я не собираюсь.

Дел, подобных вашему, в Крыму несколько, на днях закончился суд над журналистом Николаем Семеной. Наверное, будут ещё. Что может сделать Украина, чтобы защитить своих граждан на полуострове?

— Здесь, как я предполагаю, два направления. Первое: принять решения по реализации прав коренного крымскотатарского народа в Автономной Республике Крым. Второе: ещё более настойчиво ставить вопрос Крыма на международной арене. Чтобы санкции, которые, на мой взгляд, недостаточно эффективно работают, были усилены, чтобы Россия сама приняла решение отказаться и от Крыма, и от Донбасса и восстановилась территориальная целостность как Украины, так и России. Если судебные процессы, которые проходят над нами в Крыму, Украина не будет использовать для создания резонанса, информационного повода, можно сказать, что все наши действия здесь бесполезны.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Оккупанты судят Умерова: российские прокуроры просят 3,5 года условноЧужого не жалко. Что за три года Россия успела поломать в КрымуБудущее Крыма не обсуждают, боясь обвинений в "зраде", — Сергей Мокренюк

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. ООН в помощь. Ольга Айвазовская о миротворцах на оккупированном Донбассе 3185
  2. Две Украины. Как Порошенко теряет связь с внешним миром 4884
  3. Украина не для всех. Почему наша страна устроена так, что многие ощущают себя в ней посторонними 3432
  4. Украинский русский. Как языковые истерики делают украинцев слабее 2547
  5. Вселенная на Лютеранской. Тысяча и одна история Эдуарда Лындина, человека и книги 1566
  6. Панк в опере. Как бас-гитарист Александр Пипа запел своим голосом 1622
  7. Что я вижу. Граница востока и запада по реке Збруч 6384
  8. Мы закрыли для себя Россию, – Тарас Тополя, "Антитіла" 4751
  9. Иррациональный человек. Как актёра Алексея Вертинского меняют роли 2277
  10. Пена летних дней. 10 лучших композиций сентября 3096
  1. РФ не пойдет на уступки по Донбассу, у Кремля другой план, – Stratfor 5292 / 5934
  2. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 2613 / 5830
  3. Отопительный сезон в Украине может стартовать раньше 2551 / 2792
  4. У Сакварелидзе хотят забрать украинское гражданство 2120 / 2284
  5. В Украине стартует перерасчет "зимних" субсидий 1789 / 2000
  6. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 1779 / 41864
  7. Ещё покоптим небо. Кому нужны украинские самолеты 1613 / 1828
  8. На побережье Филиппин обнаружили неизвестное животное 1401 / 1527
  9. В парламенте назвали размер минимальной пенсии после реформы 1304 / 1486
  10. Марина Порошенко в образе телеведущей поздравила мужа с днем рождения 1280 / 1427
  1. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 33 / 5830
  2. Узнать своё место. Какой видят Украину в США 15 / 1307
  3. РФ не пойдет на уступки по Донбассу, у Кремля другой план, – Stratfor 10 / 5934
  4. Две Украины. Как Порошенко теряет связь с внешним миром 7 / 4884
  5. Microsoft и Facebook создали новый подводный кабель: 160 терабит в секунду 6 / 438
  6. Искусство быть уместным. 8 идей осенних луков 5 / 2001
  7. Европейские ученые отделили гомеопатию от медицины 5 / 502
  8. Балчун: Мой главный успех в Украине в том, что я выжил 5 / 1383
  9. Украина не для всех. Почему наша страна устроена так, что многие ощущают себя в ней посторонними 5 / 3432
  10. Российский омбудсмен: В ООН несправедливо и необъективно оценили состояние дел в Крыму 5 / 1055
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.