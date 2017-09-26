АТО: враг стрелял у Авдеевки, шахты Бутовка и Водяного

Во время двух обстрелов со стороны оккупантов наши бойцы открывали ответный огонь

26 сентября по состоянию на 18:00 в районе проведения антитеррористической операции российско-оккупационные группировки трижды обстреливали позиции украинской армии. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Во время двух обстрелов со стороны оккупантов бойцы АТО открывали огонь на поражение. Потерь среди наших военнослужащих нет.

На донецком направлении боевики утром открывали огонь из противотанкового гранатомета по укреплениям ВСУ вблизи шахты Бутовка. А около 15:00 враг почти час бил из гранатомета и стрелкового оружия по украинским военным на подступах к Авдеевке.

На приморском направлении противник применял вооружение БМП, несколько видов гранатометов и стрелкового оружия вблизи Водяного.