Стала известна причина массового отравления рыбой во Львове

Количество пострадавших возросло до 63, из них – семеро детей

По предварительным результатам исследований, причиной массового отравления рыбой в Львове стала сальмонелла. Об этом сообщает УНИАН.

За четыре дня, с тех пор, как в больницы обратились первые "жертвы" копченой скумбрии, количество пострадавших возросло до 63, из них – семеро детей. В больнице сейчас – 58 отравленных.

Все ели рыбу, купленную у одной продавщицы на Привокзальном рынке Львова.

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Напомним, 24 сентября во Львове десятки людей отравились копченой скумбрией, которую приобрели на Привокзальном рынке. Медики сразу предполагали, что причина вспышки кишечной инфекции - сальмонеллез.