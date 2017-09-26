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Главная » Страна » На Днепропетровщине мужчина поджег дом и авто народного депутата Юрия Березы

На Днепропетровщине мужчина поджег дом и авто народного депутата Юрия Березы

На Днепропетровщине мужчина поджег дом и авто народного депутата Юрия Березы
Юрий Береза / Фото: 112 Украина

Подозреваемый находится в больнице с тяжкими телесными повреждениями

26.09.17 83
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В Днепропетровской области мужчина поджег дом в селе Чумаки Пятихатского района и автомобиль Nissan. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на полицию области.

Как передавали ряд СМИ, дом и авто принадлежат народному депутату от "Народного фронта" Юрию Березе.

Как установили правоохранители, инцидент произошел 23 сентября около полуночи. Злоумышленник поджег одну из комнат нежилого дома, а позже и автомобиль Nissan, который был припаркованный на берегу реки Саксагань.

"Дом охраняли двое мужчин, которые заметили огонь, быстро локализовали пожар и вызвали полицию", - рассказали в пресс-службе ГУ НП.

Поджигатель был задержан. Им оказался житель Кривого Рога 1980 года рождения. Следователи открыли уголовное производство и предварительно квалифицировали преступление по ч.2 ст.194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Подозреваемый задержан в порядке ст.208 УПК Украины.

Позже INSIDER со ссылкой на источники сообщил, что народный депутат Береза избил задержанного. Также издание со ссылкой на другие источники проинформировало, что полиция была вызвана уже утром, а с часу ночи депутат бил мужчину.

В то же время полиция Днепропетровской области подтвердила факт поджога дома Березы, однако опровергла его причастность к избиению злоумышленника.

"Я могу подтвердить эту информацию. К нам поступил вызов о том, что человек поджег здание и автомобиль в селе Чумаки. Его задержали охранники указанного здания. Полицейские приехали на место, мужчина был доставлен в отделение полиции. У него была изъята граната РГД-5, уже в отделении полиции ему стало плохо. Ему была оказана доврачебная помощь и вызвана "скорая". Мужчину доставили в больницу Пятихатки и оттуда уже в больницу Кривого Рога, где он находится", – рассказала спикер Нацполиции Днепропетровской области Анна Старчевская в эфире телеканала 112 Украина.

По ее словам, что также открыто уголовное производство по факту нанесения умышленных тяжких телесных повреждений по ч.1 ст.121 УК. Продолжается досудебное расследование.

На вопрос о том, кто нанес повреждения, спикер ответила: "Это мы и установим. Относительно причастности народного депутата – такой информации подтвердить не могу".

В комментарии Украинской правде Старчевская сообщила, что у задержанного врачи диагностировали внутричерепную травму. Также она отметила, что владелец дома на месте происшествия отсутствовал.

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