В Винницкой области возле города Калиновка ночью 26 сентября начался пожар на складах с боеприпасами. Об этом сообщает Винница.info.

О пожаре также сообщают в социальных сетях местные жители.

Издание отмечает, что взрывы в Калиновке слышны в районе Старого города и улицы Киевской. Дорога в направлении Калиновки перекрыта, жители соседних деревень покидают свои дома.

При въезде в город – люди с детьми, вещами и животными. Журналист Винница.info с места происшествия сообщает, что людей вывозят из Стрижавки автобусами. Жители прячутся в подвалах.

Движение по автомобильной дороге М-21 в направлении от села Стрижавка в село Махновка временно перекрыто.

Пути объезда в направлении Киев - Винница:

- в направлении Винницы со стороны Киева: Киев - Бердичев - Хмельник - выезд на М-12 (направление Винница - Хмельницкий).

- в направлении Киева со стороны Винницы: М-12 (Немировское шоссе) - Липовец - Погребище - Сквира - Киев.

- в направлении Киев со стороны Винницы М-12 (Хмельницкое шоссе): Литин - Хмельник - Бердичев - Киев.

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МВД Украины сообщает в Facebook:

"Полицейские и нацгвардейцы перекрыли въезды в Калиновку, а также осуществляют эвакуацию жителей города и близлежащих сел. Кроме того, правоохранители обеспечивают сохранение оставленного людьми имущества от мародеров.

26 сентября в 21:50 в Калиновской отдел полиции Винницкой области поступило сообщение о детонации боеприпасов на территории одной из воинских частей.

По приказу и.о. председателя Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина, по тревоге подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. Для координации деятельности всех подразделений полиции на место происшествия направлен заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич. Вместе с ним в Винницкую область отбыли работники аппарата Нацполиции.

На месте развернута деятельность ситуационного центра Винницкой областной полиции – для эвакуации людей из зоны возможного поражения".

На тушение пожара от воинской части привлечены 2 пожарных танка, а к месту происшествия направлены подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

На месте происшествия формируется сводный отряд.

Причина возгорания на складах боеприпасов в пгт Калиновка Винницкой области пока не установлена, также не известно, удастся ли локализовать пожар до утра. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Винницкой области.

"Причина пожара пока не установлена, эвакуацией должна заниматься гражданская защита, люди эвакуируются на месте сами", – говорится в комментарии.

В пресс-службе добавили, что не знают, будет ли пожар локализован до утра.

На место взрывов на складе с боеприпасами в Винницкой области возле города Калиновка выехал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Срочно выехал с группой офицеров ГШ к Калиновки – на место чрезвычайной ситуации", – написал он.

"Атакован крупнейший склад боеприпасов Вооруженных сил Украины в поселке Калиновка в 20 километрах от Винницы, – пишет на своей странице в Facebook Юрий Бутусов. – Как сообщает источник "Цензор.Нет", взрывы слышны в городе, хорошо заметен разлет боеприпасов после взрывов. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз. Повторяется трагедия Балаклеи и Сватово".

Украэроцентр закрыл воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания на складах боеприпасов в Калиновке. Об этом в Facebook написал заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.