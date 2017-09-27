Пожар под Винницей: на складе хранится 188 тыс. боеприпасов

В Винницкой области горит 48 арсенал Минобороны Украины (воинская часть А-1119), который находится в 2 километрах от города Калиновка. Об этом сообщает местное издание 0432.ua.

На арсенале хранится 188 тыс. тонн боеприпасов (10 тыс. условных вагонов) на площади 60 гектаров. Среди них – ракеты системы залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".

По информации издания, из-за взрывов эвакуируют город Калиновка и село Павловка.

По сообщениям очевидцев, в селах в радиусе 5 км красное небо, ударными волнами качает окна и двери, люди сами эвакуируются подальше от эпицентра. По неофициальной информации, радиус поражения снарядами – 40 км.

В соцсетях пишут, что, согласно первым отчетам ГСЧС, горит не вся площадь складов, а – в нескольких местах.

Также сообщается, что, по некоторым данным, могут гореть и емкости с ракетным топливом. Продукты горения токсичны – потому жителям Винницы и близлежащих населенных пунктов следует плотно закрыть окна, а ближайшие 2-3 дня несколько раз устроить влажную уборку, постирать гардины.