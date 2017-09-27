Укрзализныця изменила маршруты 14 поездов в связи со взрывами под Винницей

26 сентября с 22:10, в связи со взрывами под Винницей, полностью закрыт для движения поездов железнодорожный перегон Сосенка-Калиновка. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Движение поездов не осуществляется по обоим путям перегона. Эвакуированы работники четырех железнодорожных станций: Калиновка-1, Калиновка-2, Гулевцы, Холоневская и разъезд Сальницкий.

Из-за чрезвычайной ситуации на военных складах 14 поездов курсируют по измененному маршруту.

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Ранее сообщалось, что в связи со взрывами и пожаром на складе боеприпасов в Винницкой области, Украэроцентр закрыл воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны взрывов боеприпасов в Винницкой области, от поверхности до неограниченной высоты.

МИУ ожидает уточнений от ГШ ВСУ и командования ВВС Украины по зоне ограничений полетов воздушных судов.