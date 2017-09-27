Мэрия Винницы выступила с заявлением в связи с пожаром на складах боеприпасов

Территория города в зону поражения имеющихся на складах боеприпасов не подпадает

В администрации Винницы заверяют, что горожанам ничего не угрожает, несмотря на пожар на военном складе в Калиновке. Об этом пресс-служба мэрии написала в Facebook.

"В городе Калиновка на складах боеприпасов возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Доводим до вашего сведения, что территория города Винница в зону поражения имеющихся на указанных складах боеприпасов не подпадает. Просьба сохранять спокойствие и заниматься повседневной деятельностью. Ситуация находится под контролем областной и городской власти", – говорится в сообщении.

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Напомним, 26 сентября около 22:00 на складах ВСУ 48 арсенал, расположенных вблизи пгт Калиновка Винницкой области области начался пожар с детонацией боеприпасов.

На арсенале хранится 188 тыс. тонн боеприпасов (10 тыс. условных вагонов) на площади 60 гектаров. Среди них - ракеты системы залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".

Полицейские и нацгвардейцы перекрыли въезды в Калиновку, начали эвакуацию жителей города и близлежащих сел, также правоохранители обеспечивают сохранение оставленного людьми имущества от мародеров.

По приказу и.о. председателя Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина, по тревоге подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей.

На тушение пожара от воинской части привлечены два пожарных танка, а к месту происшествия направлены подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Украэроцентр закрыл воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания на складах боеприпасов в Калиновке.