Информации о пострадавших в результате пожара на военном складе в Калиновке пока нет, – Генштаб

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара на военном складе в Калиновке Винницкой области нет. Об этом сообщил руководитель управлению по связям с общественностью Генштаба ВСУ Богдан Сеник, передает 112 Украина.

"Относительно потерпевших у нас информации нет на данный момент. Причина чрезвычайного происшествия уточняется", – сказал Сеник.

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Напомним, 26 сентября около 22:00 на складах ВСУ 48 арсенал, расположенных вблизи пгт Калиновка Винницкой области области начался пожар с детонацией боеприпасов.

На арсенале хранится 188 тыс. тонн боеприпасов (10 тыс. условных вагонов) на площади 60 гектаров. Среди них - ракеты системы залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".

Полицейские и нацгвардейцы перекрыли въезды в Калиновку, начали эвакуацию жителей города и близлежащих сел, также правоохранители обеспечивают сохранение оставленного людьми имущества от мародеров.

По приказу и.о. председателя Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина, по тревоге подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей.

На тушение пожара от воинской части привлечены два пожарных танка, а к месту происшествия направлены подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Украэроцентр закрыл воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания на складах боеприпасов в Калиновке.