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Главная » Страна » Пожар на складе боеприпасов в день рождения Порошенко не может быть случайностью, – СМИ
Пожар на складе боеприпасов ВСУ под Винницей

Пожар на складе боеприпасов в день рождения Порошенко не может быть случайностью, – СМИ

Пожар на складе боеприпасов в день рождения Порошенко не может быть случайностью, – СМИ
Иллюстративное фото

Калиновка – это четвертый арсенал, взорванный в Украине за последние два года войны

27.09.17 31
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48 арсенал в Калиновке был одним из трех крупнейших складов боеприпасов в Украине, наряду с Балаклеей. Площадь хранения боеприпасов составляла около 1000 гектаров. Это примерно на 10% меньше чем размер взорванного арсенала в Балаклее Харьковской области. Об этом сообщает в Facebook редактор Цензор.нет Юрий Бутусов.

"Накануне взрыва СБУ, МВД и ВСУ проводили контрдиверсионную операцию в Винницкой области, которую во избежание слухов и паники назвали "антитеррористическими учениями".
26-27 сентября на территории Винницкой области осуществлялся поиск диверсантов под руководством Антитеррористического центра СБУ. Информация об учениях была опубликована СБУ за 8 часов до взрыва. О возможности диверсий со стороны российских спецслужб оперативная информация поступала. Однако цель диверсии не была точно установлена.
Косвенные факторы однозначно позволяют утверждать о российской диверсии как основной версии катастрофы", – пишет Бутусов.

Калиновка – это четвертый склад боеприпасов, взорванный в Украине за последние два года войны.

Все взрывы происходили не в жаркое время года, с высокой пожароопасностью, а в холодное.

"Никаких сообщений о пожаре до момента взрыва не поступало, местные жители не слышали никаких сирен.
О возможности осуществления диверсии на территории Винницкой области именно в этот день было известно Службе безопасности, и власти предприняли масштабный поиск диверсантов.
Этот день - день рождения президента Петра Порошенко, и диверсия в его родной Винницкой области не может быть совпадением.
Поэтому никаких сомнений в том, что 48 арсенал уничтожен противником у меня нет", – резюмировал Бутусов.

Напомним, 26 сентября около 22:00 на складах ВСУ 48 арсенал, расположенных вблизи пгт Калиновка Винницкой области области начался пожар с детонацией боеприпасов.

На арсенале хранится 188 тыс. тонн боеприпасов (10 тыс. условных вагонов) на площади 60 гектаров. Среди них - ракеты системы залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".

Полицейские и нацгвардейцы перекрыли въезды в Калиновку, начали эвакуацию жителей города и близлежащих сел, также правоохранители обеспечивают сохранение оставленного людьми имущества от мародеров.

По приказу и.о. председателя Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина, по тревоге подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей.

На тушение пожара от воинской части привлечены два пожарных танка, а к месту происшествия направлены подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Украэроцентр закрыл воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания на складах боеприпасов в Калиновке.

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