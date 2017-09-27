К борьбе с пожаром под Винницей привлечены 1255 человек, 2 пожарных танка и 3 пожарных поезда

На месте происшествия работает мобильно оперативная группа под руководством и.о. председателя ГСЧС Руслана Белошицкого

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной пожаром на складе боеприпасов под Винницей, привлечено 1255 человек и 47 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В том числе от ГСЧС – 155 человек личного состава и 39 единиц техники, Национальной полиции – 70 человек личного состава и Национальной гвардии Украины – 1000 человек личного состава, Министерства обороны Украины – 30 человек личного состава и 5 единиц техники, в том числе 2 пожарных танка, ОАО "Укрзализныця" – 3 пожарных поезда.

На месте происшествия работает мобильно оперативная группа под руководством и.о. председателя ГСЧС Руслана Белошицкого.

Напомним, 26 сентября около 22:00 на складах ВСУ 48 арсенал, расположенных вблизи пгт Калиновка Винницкой области области начался пожар с детонацией боеприпасов.

На арсенале хранится 188 тыс. тонн боеприпасов (10 тыс. условных вагонов) на площади 60 гектаров. Среди них - ракеты системы залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".

Полицейские и нацгвардейцы перекрыли въезды в Калиновку, начали эвакуацию жителей города и близлежащих сел, также правоохранители обеспечивают сохранение оставленного людьми имущества от мародеров.

По приказу и.о. председателя Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина, по тревоге подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей.

На тушение пожара от воинской части привлечены два пожарных танка, а к месту происшествия направлены подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Украэроцентр закрыл воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания на складах боеприпасов в Калиновке.