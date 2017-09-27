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Главная » Страна » К борьбе с пожаром под Винницей привлечены 1255 человек, 2 пожарных танка и 3 пожарных поезда

К борьбе с пожаром под Винницей привлечены 1255 человек, 2 пожарных танка и 3 пожарных поезда

К борьбе с пожаром под Винницей привлечены 1255 человек, 2 пожарных танка и 3 пожарных поезда
Иллюстративное фото

На месте происшествия работает мобильно оперативная группа под руководством и.о. председателя ГСЧС Руслана Белошицкого

27.09.17 15
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Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной пожаром на складе боеприпасов под Винницей, привлечено 1255 человек и 47 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В том числе от ГСЧС – 155 человек личного состава и 39 единиц техники, Национальной полиции – 70 человек личного состава и Национальной гвардии Украины – 1000 человек личного состава, Министерства обороны Украины – 30 человек личного состава и 5 единиц техники, в том числе 2 пожарных танка, ОАО "Укрзализныця" – 3 пожарных поезда.

На месте происшествия работает мобильно оперативная группа под руководством и.о. председателя ГСЧС Руслана Белошицкого.

Напомним, 26 сентября около 22:00 на складах ВСУ 48 арсенал, расположенных вблизи пгт Калиновка Винницкой области области начался пожар с детонацией боеприпасов.

На арсенале хранится 188 тыс. тонн боеприпасов (10 тыс. условных вагонов) на площади 60 гектаров. Среди них - ракеты системы залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".

Полицейские и нацгвардейцы перекрыли въезды в Калиновку, начали эвакуацию жителей города и близлежащих сел, также правоохранители обеспечивают сохранение оставленного людьми имущества от мародеров.

По приказу и.о. председателя Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина, по тревоге подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей.

На тушение пожара от воинской части привлечены два пожарных танка, а к месту происшествия направлены подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Украэроцентр закрыл воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания на складах боеприпасов в Калиновке.

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