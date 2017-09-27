Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Участник АТО рассказал с места событий, что сейчас происходит под Винницей
Пожар на складе боеприпасов ВСУ под Винницей

Участник АТО рассказал с места событий, что сейчас происходит под Винницей

Участник АТО рассказал с места событий, что сейчас происходит под Винницей
Иллюстративное фото

Дальних разлетов зенитных ракет или реактивных снарядов нет

27.09.17 195
000

Житель Винницы – бывший десантник 79-й аэромобильной бригады, участник войны Константин Корженко в данный момент находится на блок-посту в 5 км от пылающих складов 48-го арсенала. Он рассказал о событиях, очевидцем которых является, передает редактор Цензор.нет Юрий Бутусов в Facebook.

"В данный момент я нахожусь на блок-посту в 5 километрах от складов. Характер взрывов отличается от Сватово и Балаклеи - нет дальних разлетов зенитных ракет или реактивных снарядов, поэтому на такой дистанции людям ничего не угрожает.

В настоящий момент большинство жителей Калиновки, Стрижавки, Лавровки, Лавровки, Сальника уже эвакуировано. Идет эвакуация и из других сел. Это информация от волонтеров и от самих граждан - здесь на блок-посту много людей собралось.

В первые минуты люди спасались сами, очень быстро из Винницы стали ехать обычные граждане, волонтеры, на своих машинах, чтобы спасать людей. Очень многие поспешили на помощь.

Стоит отметить, как быстро власти действуют, здесь все так организовано, что я такого не видел даже в АТО.

В течение получаса началась организованная эвакуация - я насчитал колонну свыше 100 автобусов, которая сразу выехала в зону взрывов. Мой дом на трассе, я все наблюдал.

Очень быстро выехала Нацгвардия полк 3008 из Винницы. Они стали вывозить людей на бронетехнике с улиц рядом со взрывами, и прочесывать подвалы домов, где многие стали прятаться.

На местах эвакуации паники нет. Паника есть в Виннице, там где люди не владеют обстановкой и далеко от места событий. Через два часа уже во всех селах появились колонны бронетехники Нацгвардии, тут и БТРы, и бронированные "кразы", они вывозят людей к блок-постам и возвращаются. Бронетехники очень много.
Нацгвардия сейчас действует во всех селах вокруг складов.

Эвакуация идет не в сторону Винницы, а в сторону Житомира.
Большинство населения из зоны взрывов уже вывезено, сейчас смотрят оставшихся. К сожалению, я видел и "скорые" которые ехали из Калиновки. Но я о пострадавших детально не знаю".

Напомним, 26 сентября около 22:00 на складах ВСУ 48 арсенал, расположенных вблизи пгт Калиновка Винницкой области области начался пожар с детонацией боеприпасов.

На арсенале хранится 188 тыс. тонн боеприпасов (10 тыс. условных вагонов) на площади 60 гектаров. Среди них - ракеты системы залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".

Полицейские и нацгвардейцы перекрыли въезды в Калиновку, начали эвакуацию жителей города и близлежащих сел, также правоохранители обеспечивают сохранение оставленного людьми имущества от мародеров.

По приказу и.о. председателя Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина, по тревоге подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей.

На тушение пожара от воинской части привлечены два пожарных танка, а к месту происшествия направлены подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Украэроцентр закрыл воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания на складах боеприпасов в Калиновке.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Под Винницей горит один из крупнейших складов боеприпасов ВСУ (обновляется)К борьбе с пожаром под Винницей привлечены 1255 человек, 2 пожарных танка и 3 пожарных поездаПожар на складе боеприпасов в день рождения Порошенко не может быть случайностью, – СМИ

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. ООН в помощь. Ольга Айвазовская о миротворцах на оккупированном Донбассе 3200
  2. Две Украины. Как Порошенко теряет связь с внешним миром 4956
  3. Украина не для всех. Почему наша страна устроена так, что многие ощущают себя в ней посторонними 3476
  4. Украинский русский. Как языковые истерики делают украинцев слабее 2599
  5. Вселенная на Лютеранской. Тысяча и одна история Эдуарда Лындина, человека и книги 1575
  6. Панк в опере. Как бас-гитарист Александр Пипа запел своим голосом 1657
  7. Что я вижу. Граница востока и запада по реке Збруч 6419
  8. Мы закрыли для себя Россию, – Тарас Тополя, "Антитіла" 4773
  9. Иррациональный человек. Как актёра Алексея Вертинского меняют роли 2281
  10. Пена летних дней. 10 лучших композиций сентября 3114
  1. Отопительный сезон в Украине может стартовать раньше 2628 / 2863
  2. Ещё покоптим небо. Кому нужны украинские самолеты 1864 / 2040
  3. В парламенте назвали размер минимальной пенсии после реформы 1526 / 1662
  4. Марина Порошенко в образе телеведущей поздравила мужа с днем рождения 1471 / 1607
  5. В России пенсионер из автомата расстрелял троих непрошеных гостей 1165 / 1316
  6. На побережье Филиппин обнаружили неизвестное животное 1120 / 1550
  7. Узнать своё место. Какой видят Украину в США 1026 / 1377
  8. Правительство подсчитало, сколько украинцы смогут экономить благодаря счетчикам тепла 1018 / 1094
  9. СМИ: Российского полковника поймали на рекордной взятке 966 / 1100
  10. Российский омбудсмен: В ООН несправедливо и необъективно оценили состояние дел в Крыму 958 / 1069
  1. Узнать своё место. Какой видят Украину в США 15 / 1377
  2. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 11 / 5985
  3. Не врите. Дэвид Саттер о путинской России, наследии Совка и надежде Украины 10 / 857
  4. Иловайские игры. Как спорт помогает найти себя после войны и ранений 7 / 771
  5. Марина Порошенко в образе телеведущей поздравила мужа с днем рождения 6 / 1607
  6. Российский омбудсмен: В ООН несправедливо и необъективно оценили состояние дел в Крыму 5 / 1069
  7. Ещё покоптим небо. Кому нужны украинские самолеты 4 / 2040
  8. Балчун: Мой главный успех в Украине в том, что я выжил 4 / 1395
  9. Две Украины. Как Порошенко теряет связь с внешним миром 4 / 4956
  10. Украинский русский. Как языковые истерики делают украинцев слабее 4 / 2599
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.