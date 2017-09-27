Участник АТО рассказал с места событий, что сейчас происходит под Винницей

Житель Винницы – бывший десантник 79-й аэромобильной бригады, участник войны Константин Корженко в данный момент находится на блок-посту в 5 км от пылающих складов 48-го арсенала. Он рассказал о событиях, очевидцем которых является, передает редактор Цензор.нет Юрий Бутусов в Facebook.

"В данный момент я нахожусь на блок-посту в 5 километрах от складов. Характер взрывов отличается от Сватово и Балаклеи - нет дальних разлетов зенитных ракет или реактивных снарядов, поэтому на такой дистанции людям ничего не угрожает.

В настоящий момент большинство жителей Калиновки, Стрижавки, Лавровки, Лавровки, Сальника уже эвакуировано. Идет эвакуация и из других сел. Это информация от волонтеров и от самих граждан - здесь на блок-посту много людей собралось.

В первые минуты люди спасались сами, очень быстро из Винницы стали ехать обычные граждане, волонтеры, на своих машинах, чтобы спасать людей. Очень многие поспешили на помощь.

Стоит отметить, как быстро власти действуют, здесь все так организовано, что я такого не видел даже в АТО.

В течение получаса началась организованная эвакуация - я насчитал колонну свыше 100 автобусов, которая сразу выехала в зону взрывов. Мой дом на трассе, я все наблюдал.

Очень быстро выехала Нацгвардия полк 3008 из Винницы. Они стали вывозить людей на бронетехнике с улиц рядом со взрывами, и прочесывать подвалы домов, где многие стали прятаться.

На местах эвакуации паники нет. Паника есть в Виннице, там где люди не владеют обстановкой и далеко от места событий. Через два часа уже во всех селах появились колонны бронетехники Нацгвардии, тут и БТРы, и бронированные "кразы", они вывозят людей к блок-постам и возвращаются. Бронетехники очень много.

Нацгвардия сейчас действует во всех селах вокруг складов.

Эвакуация идет не в сторону Винницы, а в сторону Житомира.

Большинство населения из зоны взрывов уже вывезено, сейчас смотрят оставшихся. К сожалению, я видел и "скорые" которые ехали из Калиновки. Но я о пострадавших детально не знаю".

Напомним, 26 сентября около 22:00 на складах ВСУ 48 арсенал, расположенных вблизи пгт Калиновка Винницкой области области начался пожар с детонацией боеприпасов.

На арсенале хранится 188 тыс. тонн боеприпасов (10 тыс. условных вагонов) на площади 60 гектаров. Среди них - ракеты системы залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".

Полицейские и нацгвардейцы перекрыли въезды в Калиновку, начали эвакуацию жителей города и близлежащих сел, также правоохранители обеспечивают сохранение оставленного людьми имущества от мародеров.

По приказу и.о. председателя Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина, по тревоге подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей.

На тушение пожара от воинской части привлечены два пожарных танка, а к месту происшествия направлены подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Украэроцентр закрыл воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания на складах боеприпасов в Калиновке.