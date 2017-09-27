В Калиновке горит 10% площади арсенала, – Генштаб

На территории склада боеприпасов в Калиновке Винницкой области площадь возгорания составляет около 10 процентов от общей площади арсенала. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В половине охваченных огнем хранилищ боеприпасы отсутствуют.

На месте происшествия работает оперативная группа Генерального штаба и Минобороны.

Подразделения Национальной гвардии и Национальной полиции Украины, во взаимодействии с местными органами власти, проводят эвакуацию людей из ближайших населенных пунктов: Калиновка, Павловка и Мизяки.

Напомним, 26 сентября около 22:00 на складах ВСУ 48 арсенал, расположенных вблизи пгт Калиновка Винницкой области области начался пожар с детонацией боеприпасов.

На арсенале хранится 188 тыс. тонн боеприпасов (10 тыс. условных вагонов) на площади 60 гектаров. Среди них - ракеты системы залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".

Полицейские и нацгвардейцы перекрыли въезды в Калиновку, начали эвакуацию жителей города и близлежащих сел, также правоохранители обеспечивают сохранение оставленного людьми имущества от мародеров.

По приказу и.о. председателя Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина, по тревоге подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей.

На тушение пожара от воинской части привлечены два пожарных танка, а к месту происшествия направлены подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Украэроцентр закрыл воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания на складах боеприпасов в Калиновке.