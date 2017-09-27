ГСЧС: Из Калиновки эвакуировали 24 тыс. человек, одна женщина пострадала

К ликвидации пожара привлечены около 700 человек и почти 150 единиц техники

Из зоны пожара на территории арсенала вблизи Калиновки эвакуировали около 24 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС. По информации полиции, из Калиновки уже эвакуировано около 28 тыс. человек, 8 тыс. из которых - с помощью транспорта, предоставленного местными властями.

По предварительной информации травмирована одна женщина. Пострадавшая в состоянии средней тяжести госпитализирована в Винницкую Центральную районную больницу.

Подразделениями ГСЧС ликвидировано возгорание 4 жилых домов, возникшее вследствие попадания боеприпасов.

К ликвидации пожара привлечены 691 человек и 149 единиц техники.

На охрану публичной безопасности и порядка на территории области привлечено более 2,8 тыс. сотрудников полиции. В непосредственной близости от места взрыва несут службу 70 работников Калиновского отдела полиции, 100 работников аппарата полиции Винницкой, 60 патрульных полицейских, 40 человек областного управления полиции охраны.

Полиция организовала 46 блокпостов - для перекрытия всех выездов с территории области. В частности, закрыто движение для всех видов транспорта на автодороге государственного значения М-21 Житомир - Могилев-Подольский. Кроме того, закрыто движение железнодорожного транспорта на перегоне Сосенко - Калиновка регионального филиала "Юго-Западная железная дорога", а также движение воздушного транспорта - в радиусе 50 км от центра села Калиновка.

Напомним, 26 сентября около 22:00 на складах ВСУ 48 арсенал, расположенных вблизи пгт Калиновка Винницкой области области начался пожар с детонацией боеприпасов.

На арсенале хранится 188 тыс. тонн боеприпасов (10 тыс. условных вагонов) на площади 60 гектаров. Среди них - ракеты системы залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".

Полицейские и нацгвардейцы перекрыли въезды в Калиновку, начали эвакуацию жителей города и близлежащих сел, также правоохранители обеспечивают сохранение оставленного людьми имущества от мародеров.

По приказу и.о. председателя Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина, по тревоге подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей.

На тушение пожара от воинской части привлечены два пожарных танка, а к месту происшествия направлены подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Украэроцентр закрыл воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания на складах боеприпасов в Калиновке.