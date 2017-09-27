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Главная » Страна » АТО: в окрестностях Авдеевки получил ранения украинский военнослужащий
АТО: в окрестностях Авдеевки получил ранения украинский военнослужащий
Фото: Минобороны
Ситуация на Донбассе

АТО: в окрестностях Авдеевки получил ранения украинский военнослужащий

Боевики 15 раз нарушали перемирие

27.09.17 9
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За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили перемирие. Во время 12 обстрелов бойцы АТО симметрично отвечали врагу. В результате боевых действий один украинский боец получил ранения.

На донецком направлении боевики трижды били по окрестностям Авдеевки из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские защитники огнем жестко пресекали активность врага. В результате этого противостояния, около 18 часов, получил ранения один военнослужащий. Сейчас пострадавший находится в военно-медицинском лечебном учреждении, состояние его здоровья удовлетворительное. Кроме того, в конце суток под гранатометными обстрелами оказались наши укрепления у Каменки и шахты Бутовка.

На приморском направлении противник также применял гранатометы на подступах к Марьинке, крупнокалиберные пулеметы у Широкино, а из вооружения БМП бил в районе Гнутово.

На луганском направлении пророссийские наемники дважды из стрелкового оружия открывали огонь неподалеку Крымского.

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