АТО: в окрестностях Авдеевки получил ранения украинский военнослужащий

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили перемирие. Во время 12 обстрелов бойцы АТО симметрично отвечали врагу. В результате боевых действий один украинский боец получил ранения.

На донецком направлении боевики трижды били по окрестностям Авдеевки из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские защитники огнем жестко пресекали активность врага. В результате этого противостояния, около 18 часов, получил ранения один военнослужащий. Сейчас пострадавший находится в военно-медицинском лечебном учреждении, состояние его здоровья удовлетворительное. Кроме того, в конце суток под гранатометными обстрелами оказались наши укрепления у Каменки и шахты Бутовка.

На приморском направлении противник также применял гранатометы на подступах к Марьинке, крупнокалиберные пулеметы у Широкино, а из вооружения БМП бил в районе Гнутово.

На луганском направлении пророссийские наемники дважды из стрелкового оружия открывали огонь неподалеку Крымского.