Оккупанты в Крыму решили отгородиться от Украины двухметровым забором

Пограничное управление Федеральной службы безопасности России в оккупированном Крыму объявило конкурс на поставку и монтаж полнопрофильного заграждения протяженностью 49,5 км. Об этом пишет Интерфакс.
Максимальная цена государственного контракта составляет 212,9 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 11 октября.
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"Инженерное заграждение предназначено для использования в составе комплексов технических средств охраны объектов различного назначения как в качестве физического препятствия, так и в качестве элемента конструкции средств обнаружения вибрационного и радиоволнового принципа действия", - отмечается в документах к закупке.
Высота забора над землей составит 2,1 м, при этом его конструкция должна затруднять попытки перелезть его.
Где именно в Крыму будет установлено заграждение, в документах не указано.