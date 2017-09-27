Оккупанты в Крыму решили отгородиться от Украины двухметровым забором

Пограничное управление Федеральной службы безопасности России в оккупированном Крыму объявило конкурс на поставку и монтаж полнопрофильного заграждения протяженностью 49,5 км. Об этом пишет Интерфакс.

Максимальная цена государственного контракта составляет 212,9 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 11 октября.

"Инженерное заграждение предназначено для использования в составе комплексов технических средств охраны объектов различного назначения как в качестве физического препятствия, так и в качестве элемента конструкции средств обнаружения вибрационного и радиоволнового принципа действия", - отмечается в документах к закупке.

Высота забора над землей составит 2,1 м, при этом его конструкция должна затруднять попытки перелезть его.

Где именно в Крыму будет установлено заграждение, в документах не указано.