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Главная » Страна » Полиция: Ситуация в Калиновке под контролем, мародеров нет
Пожар на складе боеприпасов ВСУ под Винницей

Полиция: Ситуация в Калиновке под контролем, мародеров нет

Полиция: Ситуация в Калиновке под контролем, мародеров нет
Патрульная полиция / Фото: Пресс-служба МВД

Город патрулируют 239 полицейских

27.09.17 10
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Полицейские Винницкой и приданные силы из четырех областей Украины работают в усиленном режиме в связи с чрезвычайной ситуацией. 239 полицейских непосредственно патрулируют Калиновку. Фактов мародерства на данный момент не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.

Всего около трех тысяч полицейских Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Киевской и Черновицкой областей обеспечивают безопасность людей в Винницкой области.

"Работают все необходимые службы, правоохранительные подразделения. 239 полицейских патрулируют непосредственно город Калиновку. Обстановка полностью под контролем, подтвержденных фактов мародерства не зафиксировано", - сообщил первый заместитель главы Нацполиии Вячеслав Аброськин.

Полицейские оказывают помощь в проведении срочной эвакуации людей из мест, которые могут потенциально быть пораженными обломками от взрыва снарядов - населенных пунктов Калиновского и Винницкого районов. Уже эвакуировано более 30 тыс. человек.

По состоянию на 7 часов утра информация о пострадавших в результате взрывов в полицию не поступало.

Напомним, 26 сентября около 22:00 на складах ВСУ 48 арсенал, расположенных вблизи пгт Калиновка Винницкой области области начался пожар с детонацией боеприпасов.

На арсенале хранится 188 тыс. тонн боеприпасов (10 тыс. условных вагонов) на площади 60 гектаров. Среди них - ракеты системы залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".

Полицейские и нацгвардейцы перекрыли въезды в Калиновку, начали эвакуацию жителей города и близлежащих сел, также правоохранители обеспечивают сохранение оставленного людьми имущества от мародеров.

По приказу и.о. председателя Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина, по тревоге подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей.

На тушение пожара от воинской части привлечены два пожарных танка, а к месту происшествия направлены подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Украэроцентр закрыл воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания на складах боеприпасов в Калиновке.

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