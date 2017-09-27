Интенсивность взрывов в Калиновке составляет до трех в минуту, - ОГА

Взрывы на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области продолжаются, но уже не с такой частотой, как ночью. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на ГСЧС.

Также в пресс-службе отметили, что ситуация стабилизируется.

Андрей Гижко, первый заместитель председателя Винницкой ОГА сообщил, что интенсивность взрывов составляет до трех в минуту.

"Принимаются все меры, чтобы не было распространения огня. Проводится разведка территории арсенала. Воинская часть обесточена, личный состав арсенала находится в укрытиях", - сообщил Богдан Сеник, начальник управления по связям с общественностью ВСУ.

Также в ОГА сообщили, что в результате взрывов боеприпасов пострадали две женщины.

"Две женщины обратились за медицинской помощью, нетяжелые травмы", - сообщил Гижко.

Напомним, 26 сентября около 22:00 на складах ВСУ 48 арсенал, расположенных вблизи пгт Калиновка Винницкой области области начался пожар с детонацией боеприпасов.

На арсенале хранится 188 тыс. тонн боеприпасов (10 тыс. условных вагонов) на площади 60 гектаров. Среди них - ракеты системы залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".

Полицейские и нацгвардейцы перекрыли въезды в Калиновку, начали эвакуацию жителей города и близлежащих сел, также правоохранители обеспечивают сохранение оставленного людьми имущества от мародеров.

По приказу и.о. председателя Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина, по тревоге подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей.

На тушение пожара от воинской части привлечены два пожарных танка, а к месту происшествия направлены подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Украэроцентр закрыл воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания на складах боеприпасов в Калиновке.