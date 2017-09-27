Взрывы в Калиновке: изменены маршруты 47 пассажирских поездов

Время задержки в пути составляет от 5 до 8 часов

Из-за взрывов на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области были изменены маршруты 47 пассажирских поездов. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"Из-за чрезвычайной ситуации с боеприпасами на военных складах возле станции Калиновка Винницкой области по измененному маршруту курсируют 47 пассажирских поездов. Их время задержки в пути составит до более 5 часов, а отдельных поездов - до 8 часов. Железнодорожный перегон Сосенка - Калиновка остается полностью закрытым для движения поездов в связи с мерами безопасности. Персонал 6 станций и одного разъезда эвакуированы", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 сентября около 22:00 на складах ВСУ 48 арсенал, расположенных вблизи пгт Калиновка Винницкой области области начался пожар с детонацией боеприпасов.

На арсенале хранится 188 тыс. тонн боеприпасов (10 тыс. условных вагонов) на площади 60 гектаров. Среди них - ракеты системы залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".

Полицейские и нацгвардейцы перекрыли въезды в Калиновку. Из города эвакуированы около 30 тыс. человек.