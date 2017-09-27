Генштаб: Саперы приступают к разминированию военных складов в Калиновке

Пожар в Калиновке / Фото из открытых источников

Интенсивность взрывов на территории складов боеприпасов возле Калиновки в Винницкой области существенно снизилась, саперы приступили к разминированию. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Интенсивность взрывов на складах в Калиновке значительно снизилась. Продолжается ликвидация очагов пожара. Саперы приступили к расчистке территории складов и вокруг них", - говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что в ближайшее время группы саперов начнут проверку на наличие взрывоопасных предметов населенных пунктов, из которых проводилось эвакуация. Решение о возвращении граждан в их дома будет принято немедленно после завершения проверки.

Напомним, 26 сентября около 22:00 на складах ВСУ 48 арсенал, расположенных вблизи пгт Калиновка Винницкой области области начался пожар с детонацией боеприпасов.

На арсенале хранится 188 тыс. тонн боеприпасов (10 тыс. условных вагонов) на площади 60 гектаров. Среди них - ракеты системы залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".

Полицейские и нацгвардейцы перекрыли въезды в Калиновку. Из города эвакуированы около 30 тыс. человек.