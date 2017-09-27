Порошенко созывает военный кабинет из-за взрывов в Калиновке

В совещании примут участие секретарь СНБО, министр обороны, главы Генштаба, СБУ, Нацполиции, Нацгвардии и ГСЧС

Президент Украины Петр Порошенко принял решение о созыве военного кабинета из-за пожара на военных складах в Калиновке Винницкой области. Об этом говорится на странице главы государства в Facebook.

"Принял решение созвать военный кабинет при участии премьер-министра, секретаря СНБО, министра обороны, начальника Генштаба, председателя СБУ, а также руководства Нацполиции, Нацгвардии и Службы чрезвычайных ситуаций сразу после их возвращения из Винницы", – говорится в сообщении.

Напомним, 26 сентября около 22:00 на складах ВСУ 48 арсенал, расположенных вблизи пгт Калиновка Винницкой области области начался пожар с детонацией боеприпасов.

На арсенале хранится 188 тыс. тонн боеприпасов (10 тыс. условных вагонов) на площади 60 гектаров. Среди них - ракеты системы залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".

Полицейские и нацгвардейцы перекрыли въезды в Калиновку. Из города эвакуированы около 30 тыс. человек