Бирюков: Склады в Калиновке мог поджечь беспилотник

Склады с боеприпасами в Калиновке Винницкой области могли поджечь с помощью беспилотника. Об этом сообщил в Facebook советник президента Юрий Бирюков.

"Боец с одного из постов успел доложить о странном звуке. Через несколько секунда начались разрывы на открытой площадке. Периметр охранялся надежно, так что да - похоже на беспилотник. И да, СБУ пыталась перехватить. Говорят, неофициально, что кого-то даже задержали накануне. Но кто-то прорвался", - написал он.

Бирюков добавил, что на обеспечение "живучести" складов в Калиновке выделялись большие суммы из бюджета: в 2015 году - 600 тыс. грн, в 2016 году - 2 млн грн, в 2017 году – 6 млн грн. После пожара на складах боеприпасов в Балаклеи из резервного фонда должны были бы выделить еще 19 млн грн, но пока из них разрешили тратить только 11 миллионов.

"Подземные хранилища стоят, бетонные ангары стоят, кирпичные склады стоят. "Полетели" открытые площадки. Хранить боеприпасы под открытым небом - это не наше изобретение, это распространенная практика. Конечно, хочется все поглубже. Но это миллионы долларов в стройку, которых в бюджете пока нет", - добавил советник президента.

Напомним, 26 сентября около 22:00 на складах ВСУ 48 арсенал, расположенных вблизи пгт Калиновка Винницкой области области начался пожар с детонацией боеприпасов.

На арсенале хранится 188 тыс. тонн боеприпасов (10 тыс. условных вагонов) на площади 60 гектаров. Среди них - ракеты системы залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".

Полицейские и нацгвардейцы перекрыли въезды в Калиновку. Из города эвакуированы около 30 тыс. человек.