Адвокат Януковича попросил суд профинансировать его поездку к подзащитному

Адвокат беглого экс-президента Украины Виктора Януковича Максим Герасько просит обеспечить ему финансирование для поездки к экс-президенту в Ростов-на-Дону (Россия) для согласования правовой позиции с подзащитным. Об этом он сказал в ходе судебного заседания, передает РБК-Украина.

"С целью получения связи с обвиняемым. Нам не был предоставлен ни номер телефона, ни адрес электронной почты. Мне сообщили фактически адрес проживания Виктора Януковича. Прошу суд отложить рассмотрение дела до согласования правовой позиции и обеспечить финансирование для поездки в Ростов-на-Дону к подзащитному", - сказал адвокат.

Адвокат также утверждает, что у него было недостаточно времени для ознакомления с материалами дела.

"Учитывая, что с 18 августа было много времени для изучения материалов. Если защита предоставит билеты на поездку к подзащитному, то это будет поводом для объявления перерыва в суде", - сказал судья.

В результате суд объявил перерыв до завтра, 28 сентября, до 10.00 часов.

Напомним, 6 июля Янукович в видеообращении заявил, что отзывает своих адвокатов из судебного процесса в отношении него.

7 июля региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве назначил государственного адвоката Виталия Мешечека для защиты Януковича.

17 августа Мешечек заявил самоотвод. Адвокат мотивировал отказ сложностью уголовного производства и отсутствием у него возможности качественно выполнять свои обязанности.

Суд удовлетворил отказ Мешечка от защиты Януковича по делу о государственной измене.

21 августа региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве назначил новым адвокатом Максима Герасько.

Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.