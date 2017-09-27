Оккупанты приговорили Ильми Умерова к 2 годам колонии-поселения

Подконтрольный Кремлю "Симферопольский районный суд" в среду, 27 сентября, приговорил одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова к двум годам колонии поселения. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Отмечается, что оглашение приговора в суде началось раньше, без присутствия адвоката Марка Фейгина и защитника Александра Подрабинека.

Перед судебным заседанием адвокат Ильми Умерова выражал надежду на то, что обнародованный 25 сентября доклад Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации в аннексированном Крыму может повлиять на смягчение приговора его подзащитному.

Напомним, уголовное дело против Ильми Умерова было возбуждено 12 мая 2016 года после его выступления на телеканале АТR с заявлением о том, что Крым – это Украина. Активиста обвиняют в "призывах к совершению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ".

При этом имеющийся в деле перевод стенограммы видеозаписи прямого эфира с участием Умерова проводил специалист не по крымскотатарскому, а по немецкому языку; сотрудница же ФСБ, проводившая экспертизу его речи, оказалась специалистом по английскому и китайскому языкам.