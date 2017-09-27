Делегация Украины едет в Россию на фестиваль молодежи и студентов, - СМИ

Делегация из Украины приедет в Россию на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который пройдет в октябре.

Об этом сообщила в интервью ТАСС руководитель Дирекции по подготовке и проведению XIX ВФМС Ксения Разуваева.

По ее словам, организаторы фестиваля занимались его продвижением через "молодежные организации, через партнерские организации".

"И получили колоссальный отклик, значительно превзошедший наши первоначальные ожидания", - утверждает Разуваева.

"Показательно, что даже из тех стран, с которыми у нас не всегда гладкие и теплые отношения на уровне государств, едут большие делегации, например, большая делегация едет из Украины", - сообщила организатор фестиваля.

"И интерес в этой стране к фестивалю очень высок, мы получили оттуда грандиозное количество заявок на участие, аудитория оттуда поддерживает с нами контакт в социальных сетях", - добавила собеседник агентства.

Самые большие делегации, по данным Разуваевой, приедут на фестиваль из СНГ и стран Европы. "Есть и делегации численностью до 300 человек, есть и по 1-2 человека, но это в основном из островных государств, добраться оттуда до России - та еще задача", - отметила руководитель Дирекции.

Кроме того, уточнила она, есть делегации, которые "не имеют официального статуса". "Это общественники, которые узнали про фестиваль и просто решили поехать", - пояснила Разуваева.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в Сочи с 15 по 22 октября.